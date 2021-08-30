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С 2026 в Лондоне и Нью-Йорке запускают городское воздушное такси (видео)

У 2026 році США та Великобританія першими відчують на собі інноваційний літак на замовлення Eve.

Глеб Парфененко

Выгоды, которые предлагаются в шумном мегаполисе, например Нью-Йорк или Лондон, ощутимы: непревзойденные архитектурные жемчужины, двухнедельные недели моды и очень желанное меню с кожаной обложкой. Но как насчет трафика? Или желание этого избежать? Познакомьтесь с решениями Eve Urban Air Mobility Solutions, самолетом, который похож на чрезвычайно гладкую коллаборации между высокотехнологичным вертолетом и шикарным частным самолетом.

Абсолютно новый самолет является детищем двух авиационных экспертов: Eve , новой независимой компании, принадлежащей уважаемому производителю самолетов Embraer, и Halo , еще одной сравнительно молодой компанией (что входит в семейство OneSky Flight компании Directional Aviation), которая занимается эксплуатационными качествами нового самолета.

Парк с 200 электрических самолетов Eve с вертикальным взлетом и посадкой (которые получили название eVTOL для авиационных экспертов) должен прибыть в Нью-Йорк и Лондон в 2026 году, причем половина из них находится на Манхэттене, а другая половина — через пруд.

Что касается доступа, то авиационные бренды все еще прорабатывают специфику, но они изучают идею членства для людей, которые хотят сделать относительно короткие поездки — например, из центра Манхэттена в международный аэропорт Ньюарк Либерти или из Лондона в Виндзор. Однако дальность действия около 60 миль не ограничено. Кроме того, этот самолет будет на 80% тише обычных вертолетов и будет на 50% меньше эксплуатационные расходы, называемая беспроигрышным вариантом. Это означает, что автомобили Eve могут летать над густонаселенными районами, где шумовое загрязнение вызывает беспокойство.

С 2026 в Лондоне и Нью-Йорке запускают городское воздушное такси (видео)
Визуализация футуристического самолета «Ева», что летит над Лондоном.

Пока это может показаться немного сложным, но цель сотрудничества проста: предложить решение городской мобильности по требованию, в котором взлеты и посадки не ограничиваются землей и водой. Лидеры, которые стоят за этой инициативой, уверены, что это не только сработает, но и будет вполне успешным, потому что это поддерживается двумя лидерами в области авиации.

Halo и материнская компания OneSky Flight имеют многолетний опыт эксплуатации самолетов, а бразильская компания Embraer является одним из ведущих мировых производителей авиатехники. До 2026 года жители Нью-Йорка и Лондона будут терпеливо ждать, чтобы в буквальном смысле увеличить количество поездок на работу.

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