С 2026 в Лондоне и Нью-Йорке запускают городское воздушное такси (видео)

Выгоды, которые предлагаются в шумном мегаполисе, например Нью-Йорк или Лондон, ощутимы: непревзойденные архитектурные жемчужины, двухнедельные недели моды и очень желанное меню с кожаной обложкой. Но как насчет трафика? Или желание этого избежать? Познакомьтесь с решениями Eve Urban Air Mobility Solutions, самолетом, который похож на чрезвычайно гладкую коллаборации между высокотехнологичным вертолетом и шикарным частным самолетом.

Абсолютно новый самолет является детищем двух авиационных экспертов: Eve , новой независимой компании, принадлежащей уважаемому производителю самолетов Embraer, и Halo , еще одной сравнительно молодой компанией (что входит в семейство OneSky Flight компании Directional Aviation), которая занимается эксплуатационными качествами нового самолета.

Парк с 200 электрических самолетов Eve с вертикальным взлетом и посадкой (которые получили название eVTOL для авиационных экспертов) должен прибыть в Нью-Йорк и Лондон в 2026 году, причем половина из них находится на Манхэттене, а другая половина — через пруд.

Что касается доступа, то авиационные бренды все еще прорабатывают специфику, но они изучают идею членства для людей, которые хотят сделать относительно короткие поездки — например, из центра Манхэттена в международный аэропорт Ньюарк Либерти или из Лондона в Виндзор. Однако дальность действия около 60 миль не ограничено. Кроме того, этот самолет будет на 80% тише обычных вертолетов и будет на 50% меньше эксплуатационные расходы, называемая беспроигрышным вариантом. Это означает, что автомобили Eve могут летать над густонаселенными районами, где шумовое загрязнение вызывает беспокойство.

Пока это может показаться немного сложным, но цель сотрудничества проста: предложить решение городской мобильности по требованию, в котором взлеты и посадки не ограничиваются землей и водой. Лидеры, которые стоят за этой инициативой, уверены, что это не только сработает, но и будет вполне успешным, потому что это поддерживается двумя лидерами в области авиации.

Halo и материнская компания OneSky Flight имеют многолетний опыт эксплуатации самолетов, а бразильская компания Embraer является одним из ведущих мировых производителей авиатехники. До 2026 года жители Нью-Йорка и Лондона будут терпеливо ждать, чтобы в буквальном смысле увеличить количество поездок на работу.