ГоловнаНаукаВчені дослідили реакцію організма на бустерну вакцину
Наука

Вчені дослідили реакцію організма на бустерну вакцину

Євгеній Подольський

Згідно з попередніми результатами дослідження американських вчених, опублікованими в середу, люди, які отримали вакцину Johnson & Johnson COVID-19, можуть отримати найбільшу користь від бустерной дози вакцини іншого типу РНК.

Дослідження, що фінансується Національним інститутом охорони здоров’я США, вивчає можливість «змішування» вакцин, тобто використання іншої вакцини в бустерній дозі, ніж в попередніх дозах. В даний час таке лікування заборонено в США.

Дослідження проводилося за участю 458 дорослих, вакцинованих одним з трьох препаратів, схвалених в США (Pfizer, Moderna або Johnson & Johnson). Кожну з трьох груп розділили на три нові групи, щоб знову отримати одну з трьох доступних вакцин в якості бустерной дози відповідно.

Потім дослідники проаналізували рівні антитіл через 15 днів після повторної ін’єкції. Було виявлено, що у тих, хто вперше був вакцинований вакциною Johnson & Johnson, рівні антитіл підвищилися в 4 рази після бустерной дози тієї ж вакцини, в 35 разів при бустерной дозі Pfizer і 76 разів при бустерной дозі Moderna.

Навпаки, рівні антитіл у тих, хто вперше вакцинували Moderna, кожен раз були вище, ніж у тих, хто вперше вакцинувалася Pfizer або Johnson & Johnson, «незалежно від посиленої вакцини».

Раніше в середу Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) оголосило, що вакцина Moderna від COVID-19 не відповідає всім критеріям, які зажадали б схвалення її третьої дози. Було виявлено, що додаткова доза вакцини Moderna збільшує рівень антитіл, але ця різниця не дуже виражена, особливо для людей, у яких рівень антитіл залишається високим.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International