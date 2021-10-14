Вчені дослідили реакцію організма на бустерну вакцину

Згідно з попередніми результатами дослідження американських вчених, опублікованими в середу, люди, які отримали вакцину Johnson & Johnson COVID-19, можуть отримати найбільшу користь від бустерной дози вакцини іншого типу РНК.

Дослідження, що фінансується Національним інститутом охорони здоров’я США, вивчає можливість «змішування» вакцин, тобто використання іншої вакцини в бустерній дозі, ніж в попередніх дозах. В даний час таке лікування заборонено в США.

Дослідження проводилося за участю 458 дорослих, вакцинованих одним з трьох препаратів, схвалених в США (Pfizer, Moderna або Johnson & Johnson). Кожну з трьох груп розділили на три нові групи, щоб знову отримати одну з трьох доступних вакцин в якості бустерной дози відповідно.

Потім дослідники проаналізували рівні антитіл через 15 днів після повторної ін’єкції. Було виявлено, що у тих, хто вперше був вакцинований вакциною Johnson & Johnson, рівні антитіл підвищилися в 4 рази після бустерной дози тієї ж вакцини, в 35 разів при бустерной дозі Pfizer і 76 разів при бустерной дозі Moderna.

Навпаки, рівні антитіл у тих, хто вперше вакцинували Moderna, кожен раз були вище, ніж у тих, хто вперше вакцинувалася Pfizer або Johnson & Johnson, «незалежно від посиленої вакцини».

Раніше в середу Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) оголосило, що вакцина Moderna від COVID-19 не відповідає всім критеріям, які зажадали б схвалення її третьої дози. Було виявлено, що додаткова доза вакцини Moderna збільшує рівень антитіл, але ця різниця не дуже виражена, особливо для людей, у яких рівень антитіл залишається високим.