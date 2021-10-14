Что происходит, когда мы смешиваем вакцины от COVID-19? Есть новое исследование

Согласно предварительным результатам исследования американских ученых, опубликованным в среду, люди, получившие вакцину Johnson & Johnson COVID-19, могут получить наибольшую пользу от бустерной дозы вакцины другого типа РНК.

Исследование, финансируемое Национальным институтом здравоохранения США, изучает возможность «смешивания» вакцин, то есть использования другой вакцины в бустерной дозе, чем в предыдущих дозах. В настоящее время такое лечение запрещено в США.

Исследование проводилось с участием 458 взрослых, вакцинированных одним из трех препаратов, одобренных в США (Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson). Каждую из трех групп разделили на три новые группы, чтобы снова получить одну из трех доступных вакцин в качестве бустерной дозы соответственно.

Затем исследователи проанализировали уровни антител через 15 дней после повторной инъекции. Было обнаружено, что у тех, кто впервые был вакцинирован вакциной Johnson & Johnson, уровни антител повысились в 4 раза после бустерной дозы той же вакцины, в 35 раз при бустерной дозе Pfizer и 76 раз при бустерной дозе Moderna.

Напротив, уровни антител у тех, кто впервые вакцинировали Moderna, каждый раз были выше, чем у тех, кто впервые вакцинировался Pfizer или Johnson & Johnson, «независимо от усиленной вакцины».

Ранее в среду Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило, что вакцина Moderna от COVID-19 не соответствует всем критериям, которые потребовали бы одобрения ее третьей дозы. Было обнаружено, что дополнительная доза вакцины Moderna увеличивает уровень антител, но эта разница не очень выражена, особенно для людей, у которых уровень антител остается высоким.