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Наука

У Тихому океані з’явився новий острів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Тихому океані з'явився новий острів

Поруч із центральними островами Тонга після виверження підводного вулкана, що прокинувся після 16 років сплячки, у південно-західній частині Тихого океану з’явився новий острів. Про це повідомляє CNN. Виверження сталося на початку вересня.

Спостереження показали, що 10 вересня лава та уламки скель з’явилися на поверхні океану за 25 кілометрів на південний захід від острова Лейт. Також з води піднімалися стовпи пари та попелу.

У Тихому океані з'явився новий острів

За кілька днів уламки утворили новий острів площею 4000 квадратних метрів та висотою 10 метрів, до 20 вересня острів виріс до 24 тисяч квадратних метрів.

Вчені зазначили, що нова ділянка суші навряд чи проіснує довго. Він знову порине в «Вогняне кільце» Тихого океану набагато раніше, ніж до нього дістануться дослідники.

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