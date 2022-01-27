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Ракета, запущена компанією SpaceX, ось-ось вріжеться в Місяць і вибухне

Євгеній Подольський

Ракета, запущена приватною американською компанією Ілона Маска SpaceX, ось-ось вріжеться в Місяць і вибухне, повідомляє ВВС.

Ракета-носій Falcon 9 була запущена у 2015 році, але після завершення своєї місії у неї не вистачило палива для повернення на Землю, тому вона залишилася у космосі.

Астроном Джонатан Макдауелл повідомив ВВС News, що це буде перше відоме неконтрольоване зіткнення ракети з Місяцем. Він запевнив, що ефект від зіткнення буде мінімальним.

Ракета була занедбана високу орбіту сім років тому після успішного виведення на орбіту метеорологічного супутника. З того часу ракету притягували різні гравітаційні сили до Землі, Місяця або Сонця, і її маршрут є досить хаотичним, сказав професор Макдауелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в США.

«За десятиліття, ймовірно, було 50 великих місць, де ми втратили слід. Це могло відбуватися багато разів без нашого відома. Якщо зараз ракета впаде на Місяць, це буде перший випадок, що підтвердив», — сказав він.

Програміст-дослідник Білл Грей, який використовує програмне забезпечення для відстеження космічних об’єктів поблизу Землі, каже, що ракета швидше за все досягне зворотної сторони Місяця 4 березня.

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