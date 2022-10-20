Компанія SpaceX представила супутниковий інтернет для літаків

Компанія Ілона Маска SpaceX оголосила про запуск послуги високошвидкісного супутникового інтернету Starlink Aviation для пасажирів літаків, повідомляє Dip.org.ua з посиланням на сайт SpaceX.

На сайті проекту Starlink Aviation уточнюється, що швидкість підключення на авіалайнерах сягатиме 350 мегабіт за секунду, що дозволить усім пасажирам одночасно отримувати доступ до потокового інтернету.

With Starlink, passengers will be able to access high-speed, low-latency internet from the moment they walk on their plane → https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3 — SpaceX (@SpaceX) October 19, 2022

“Із затримкою всього 20 мілісекунд пасажири можуть займатися діями, раніше недоступними в польотах, включаючи відеодзвінки, онлайн-ігри, віртуальні приватні мережі та інші дії з високою швидкістю передачі даних”, – йдеться у заяві.

Компанія обіцяє з 2023 року надавати у низці літаків високошвидкісний доступ до Інтернету протягом усього польоту.

Для підключення до програми на борту літака необхідно буде встановити спеціальне обладнання вартістю 150 тисяч доларів. Абонентська плата складає від 12,5 тисяч до 25 тисяч доларів на місяць. Комплект обладнання вже можна забронювати на сайті SpaceX за 5 тисяч доларів, але постачання розпочнеться у 2023 році.