Компанія SpaceX представила супутниковий інтернет для літаків

Компанія Ілона Маска SpaceX оголосила про запуск послуги високошвидкісного супутникового інтернету Starlink Aviation для пасажирів літаків, повідомляє Dip.org.ua з посиланням на сайт SpaceX.

На сайті проекту Starlink Aviation уточнюється, що швидкість підключення на авіалайнерах сягатиме 350 мегабіт за секунду, що дозволить усім пасажирам одночасно отримувати доступ до потокового інтернету.

With Starlink, passengers will be able to access high-speed, low-latency internet from the moment they walk on their plane → https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3

