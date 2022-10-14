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НаукаТуризм

SpaceX відправить першого в історії космічного туриста у політ навколо Місяця

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
SpaceX відправить першого в історії космічного туриста у політ навколо Місяця

Перший в історії космічний турист Денніс Тіто та його дружина Акіко здійснять політ навколо Місяця на кораблі SpaceX Ілона Маска, передає DIP із посиланням на Bloomberg.

Подорож, до якої подружжя вирушить приблизно ще з 10 пасажирами, триватиме близько тижня. Політ не включає посадку корабля на Місяць. Імена інших пасажирів, дата польоту, а також те, скільки подружжя Тіто заплатило за політ, поки що невідомо.

SpaceX відправить першого в історії космічного туриста у політ навколо Місяця
Фото: SpaceX

Космічний корабель Starship, який SpaceX планує використовувати для місій до Місяця, поки що не здійснив жодного орбітального польоту. За словами гендиректора SpaceX Ілона Маска, перш ніж займатися відправкою туристів, компанія ще має випробувати корабель і переконатися в тому, що вона може заправити його паливом у космосі та забезпечити необхідним обладнанням для підтримання життя людей. Тестовий політ, за словами Маска, може статися у листопаді.

“Я знаю, що цю ракету тестуватимуть вздовж і впоперек. Перш ніж ми полетимо, вона здійснить сотні польотів”, – повідомив Денніс Тіто в інтерв’ю Bloomberg. “Ми не полетимо наступного року. Нам доведеться почекати”, – додав він.

SpaceX, заснована мільярдером Ілоном Маском у 2002 році, вийшла на ринок космічного туризму минулого року. 2021 року повністю цивільний екіпаж на кораблі SpaceX Crew Dragon вилетів на орбіту на три дні в рамках місії Inspiration 4, яку спонсорував мільярдер Джаред Айзекман. У квітні 2022 року компанія вперше відправила приватний екіпаж на МКС.

SpaceX відправить першого в історії космічного туриста у політ навколо Місяця
Денніс Тіто святкує приземлення біля Аркалика, Казахстан, 2001 рік. Фотограф: Олександр Неменов

Співзасновник інвесткомпанії Wilshire Associates Денніс Тіто побував у космосі як турист у 2001 році, заплативши 20 мільйонів доларів за політ на навколоземну орбіту, де екіпаж корабля “Союз ТМ-32” пробув шість днів. За цей час Тіто облетів Землю 128 разів. Зараз йому 82 роки, а це означає, що він стане найстаршою людиною, яка побувала в космосі.

Він розповів, що у рамках підготовки до майбутнього польоту намагається тримати себе у формі. Його дружині Акіко 57 років, і вони обидва пілоти.

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