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Туризм

Це неправда: Маск розкрив брехню про долю людства

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Це неправда: Маск розкрив брехню про долю людства

Знаменитий американський мільярдер Ілон Маск заявив, що людство має кілька десятиліть, щоб перейти до стійкої енергетики.

Таким чином Маск розкрив у своїй соціальності мережі X брехню про долю людства, яку навангував виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Саймона Стілла, який заявив, що урядам країн та бізнесу залишаються лише два роки, щоб запобігти серйозним наслідкам глобального потепління.

“Це неправда. Людство має якнайшвидше перейти до стійкої енергетики, але на це у нас є як мінімум кілька десятиліть”, – написав Маск.

Раніше Ілон Маск попереджав, що якщо людство не стане міжпланетним, воно може зникнути через кілька сотень років.

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