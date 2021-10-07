NASA випробує ракету для захисту Землі від астероїдів

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) вперше перевірить захист Землі від потенційно небезпечних астероїдів.

За даними Washington Post, американське космічне агентство планує в листопаді запустити до одного з таких об’єктів ракету зі спеціальним зондом, який повинен буде зіткнутися з астероїдом і змінити його орбіту.

Старт ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з випробувальним комплексом для перенаправлення подвійного астероїда (DART) з бази космічних сил Вандерберг в Каліфорнії запланований на 24 листопада о 1:20 ранку за часом Східного узбережжя США.

Апарат DART повинен буде відокремитися від ракети і досягти подвійного астероїда Дідім-Діморф восени 2022 року. Очікується, що зонд зіткнеться з меншим з них – Діморфом – на швидкості близько 25 000 кілометрів на годину. В результаті орбіта Діморфа, що обертається навколо більшого Дідіма, повинна буде відхилитися “на частки відсотка”. Вчені очікують, що цього буде достатньо, щоб можна було співвіднести відхилення з телескопами із Землі.

Подвійний астероїд Дідім-Діморф обертається навколо Сонця і в даний час не представляє загрози для нашої планети, хоча періодично наближається до Землі. Мета експерименту – розробити методику, яка дозволить фахівцям в майбутньому змінювати траєкторію астероїдів, якщо вони стануть дійсно небезпечними для планети.

У 2016 році НАСА створило Управління з координації заходів щодо захисту Землі від астероїдів. В рамках цієї програми він здійснює пошук астероїдів і комет, які можуть загрожувати Землі, на навколоземній орбіті в межах 48 млн км від Землі, збирає дані про їх розміри, орбітах і хімічний склад, а також аналізує можливі наслідки їх падіння на Землю.