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NASA испытывает ракету для защиты Земли от астероидов

Глеб Парфененко
NASA испытывает ракету для защиты Земли от астероидов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые проверит защиту Земли от потенциально опасных астероидов.

По данным Washington Post, американское космическое агентство планирует в ноябре запустить в один из таких объектов ракету со специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с испытательным комплексом для перенаправления двойного астероида (DART) из базы космических сил Вандерберг в Калифорнии запланирован на 24 ноября в 1:20 утра по времени Восточного побережья США.

Аппарат DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года. Ожидается, что зонд столкнется с меньшим из них — Диморфом — на скорости около 25 000 километров в час. В результате орбита Диморфа, вращающейся вокруг большого Дидим, должна будет отклониться «на доли процента». Ученые ожидают, что этого будет достаточно, чтобы можно было соотнести отклонения с телескопами с Земли.

Двойной астероид Дидим-Диморф вращается вокруг Солнца и в настоящее время не представляет угрозы для нашей планеты, хотя периодически приближается к Земле. Цель эксперимента — разработать методику, которая позволит специалистам в будущем изменять траекторию астероидов, если они станут действительно опасными для планеты.

В 2016 году НАСА создало Управление по координации мероприятий по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы он осуществляет поиск астероидов и комет, которые могут угрожать Земле, на околоземной орбите в пределах 48 млн км от Земли, собирает данные об их размерах, орбитах и ​​химический состав, а также анализирует возможные последствия их падения на Землю.

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