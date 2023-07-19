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Океани Землі змінюють колір із синього на зелений. Чому так відбувається?

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Океани Землі змінюють колір із синього на зелений. Чому так відбувається?

Супутники NASA показують, що більше половини Світового океану Землі забарвлюється в зелений колір через зміну клімату, що порушує морські екосистеми. Згідно з отриманими із супутників даними, за останні 20 років на 56% території Світового океану відбулася зміна кольору з блакитного на зелений. Особливо помітні ці зміни у тропічних регіонах поблизу екватора.

На думку дослідників, це ледь помітне озеленення океанів свідчить про те, що зміна клімату впливає життя під водою.

Чому океан стає зеленим?

Супутник Modis-Aqua компанії NASA зафіксував поступовий перехід від блакитного до зеленого відтінку більш ніж у половині Світового океану. Площа, що змінила колір, перевищує площу всієї суші Землі.

Б.Б. Кейл із Національного океанографічного центру в Саутгемптоні (Великобританія) та його колеги проаналізували дані NASA і вважають, що зелений колір є ознакою зміни екосистем у зв’язку зі зміною клімату.

Що це за зміни та яка їх точна причина поки не встановлено, але, на думку Б.Б. Кейла вони, швидше за все, пов’язані з істотами, що лежать в основі більшості харчових ланцюгів – фітопланктон. Ці організми також відіграють важливу роль у виробництві більшої частини кисню, яким ми дихаємо, та стабілізації нашої атмосфери. „Наслідки зміни клімату вже відчуваються в екосистемі морських мікроорганізмів“, – наголошується у дослідженні.

Зміна кольору океанів може свідчити про серйознішу проблему

На думку авторів дослідження, зміна кольору океану може відбивати зміни у стані його екосистем. Глибокий синій колір свідчить про зниження рівня життя, тоді як зеленіші відтінки вказують на підвищену активність фітопланктону. Це дає уявлення про те, що відбувається у поверхневих шарах води.

Однак колір океану може змінюватися рік у рік, оскільки рівень хлорофілу на поверхні води коливається в широких межах. Це ускладнює визначення того, чи зміна клімату впливає на перехід від синього до зеленого кольору.

Вчені вважають, що може знадобитися до 40 років спостережень за кольором океану, перш ніж вони помітять будь-які тенденції. З іншого боку, різні супутники по-різному вимірюють зміни кольору. Це означає, що дані з кожного часто неможливо об’єднати.

Для більш глибокого вивчення змін кольору океану у січні 2024 року планується запустити космічний апарат NASA під назвою Pace. Він спостерігатиме за планктоном, аерозолями, хмарами та екосистемою океану.

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