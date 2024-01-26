На Марсі знайшли рекордні поклади підземного льоду

Під екватором Марса може бути величезне скупчення льоду. Такий висновок зробили спеціалісти Європейського космічного агентства (ЄКА).

Відкриття зробили за допомогою європейського орбітального апарату “Марс-експрес”, який прибув до Червоної планети у 2003 році. За оцінками вчених, товщина крижаних відкладень становить близько 3,7 кілометра: якщо цей лід підняти на поверхню та розтопити, він покриє весь Марс океаном глибиною від 1,5 до 2,7 метра.

Експерти вже підозрювали, що під цією місцевістю може бути крига, але не могли виключити, що це вулканічний пил. Тепер, через 15 років, нові дані показали, що це дійсно шари льоду, вкриті пилом товщиною в кілька сотень метрів.

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Дослідження доводить, що Марс у минулому виглядав інакше, ніж сьогодні, на його поверхні були льодовики, озера та річки. Вчені розраховують, що місії за участю людини на Марс дозволять дізнатися більше про її минуле.