Станція InSight зафіксувала три потужних землетруси на Марсі. Причини одного з них неясні

Сейсмограф SEIS автоматичної станції InSight зафіксував три нових землетруси в серпні і вересні 2021 року. Вчені заявили, що вони стали одними з найпотужніших і тривалих за весь час роботи приладу, а це понад 1000 солів (Марсіанські дні).

NASAвже визначила місце, де відбулися «літні» землетруси. Відзначається, що один з серпневих афтершоків стався на дивно великій відстані від станції. Першопричина і локалізація третього землетрусу досі не з’ясовані.

На сьогоднішній день станція InSight працювала на Марсі 1005 марсіанських днів, що на 300 соль перевищує спочатку запланований термін служби. 18 вересня 2021 року на своєму тисячному солі радіолокатор зафіксував один з найпотужніших і тривалих землетрусів тривалістю півтори години. За попередніми оцінками, його величина становила 4,2. Це третя велика сейсмічна подія, виявлена станцією за місяць – 25 серпня сейсмограф зафіксував два землетруси магнітудою 4,2 і 4,1. Джерело вересневих поштовхів ще належить з’ясувати, підсумувало NASA.