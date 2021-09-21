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Стало відомо чому на Марсі зникла вода

Гліб Парфененко
Стало відомо чому на Марсі зникла вода

Вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі з’ясували, чому на Марсі зникла вода.

Вчені сходяться на думці, що раніше на Марсі було багато води. Але тепер поверхня планети повністю висохла. Дослідники висунули безліч гіпотез про причини цього явища.

Автори нової роботи стверджують, що знайшли головний фактор. На їхню думку, Марс занадто малий, щоб утримувати велику кількість води.

Доля Марса була вирішена з самого початку. Ймовірно, існує поріг вимог до розміру скелястих планет, щоб утримувати досить води для підтримки життя і тектоніки плит, а Марс недостатньо масивний.

Автори нової роботи вивчали стабільні ізотопи калію: він використовувався як індикатор для більш летких з’єднань, таких як вода. Вони також оцінили рівні калію в 20 марсіанських метеоритах, які вони знайшли на Землі.

В результаті виявилося, що Червона планета втратила більше калію та інших летких речовин, ніж Земля під час свого утворення, але зберегла більше летючих елементів, ніж Місяць.

Дослідники виявили зв’язок між кількістю летючих елементів і масою космічного тіла. І вони заявили, що для кам’янистих планет існує поріг маси, щоб вони могли утримувати рідку воду. Такі планети повинні бути більше Марса.

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