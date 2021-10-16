Через зміни клімату Земля стає все темніше і темніше

У міру того як яскраві відображають хмари в деяких областях тьмяніють, Земля темніє. Сьогодні наша планета відображає менше сонячного світла, ніж 20 років тому. Це погані новини в контексті глобального потепління.

Земля темніє

Глобальне потепління впливає на яскравість Землі: планета відображає все менше і менше світла. Це може бути пов’язано з підвищенням температури в Тихому океані. Це результат нового дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters. Для цілей дослідження вчені, які беруть участь в дослідженні, оцінили дані вимірювання сонячної радіації з 1998 по 2017 рік. Метою дослідження було «точно визначити добові, місячні, сезонні, річні і десятирічні зміни альбедо Землі від поверхні землі».

Таким чином, ступінь відображення, відома як альбедо, значно знизилася за останні два десятиліття: Земля відображає приблизно на піввата менше на квадратний метр, ніж 20 років тому. Найбільше зниження відбулося за останні три роки періоду вимірювання. Зниження коефіцієнта відбиття від землі можна оцінити приблизно в 0,5 відсотка. Зазвичай планета відбиває близько 30 відсотків падаючого сонячного світла. «Після майже незмінного альбедо протягом 17 років зниження стало для нас великим сюрпризом, коли ми подивилися на дані за останні три роки», – сказав провідний автор Філіп Гуд з Технологічного інституту Нью-Джерсі.

Те, скільки світла відбивається, очевидно, також залежить від того, скільки світла падає – іншими словами, наскільки яскравим є сонце. Однак згідно з дослідженнями, немає ніякого зв’язку між зміненим альбедо Землі і нормальними повторюваними змінами яскравості Сонця. Отже, ці зміни викликані тим, що відбувається на Землі. Протягом декількох років NATA спостерігала, як яскраві, що відображають, низькорозташовані хмари над східною частиною Тихого океану скорочують свою площу. У той же час температура поверхні моря також підвищилася у західних узбереж Північної і Південної Америки, що, можливо, пов’язано зі зміною клімату. Температура поверхні води може впливати на формування хмар і, отже, на відбивну здатність Землі.