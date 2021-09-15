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МОНГОЛІЯ

У Монголії знайшли мертвими тварин з COVID-19

Гліб Парфененко
У Монголії знайшли мертвими тварин з COVID-19

Як повідомляє агентство Сіньхуа, монгольські ветеринари вперше виявили в країні загибель тварин від нового коронавірусу – двох бобрів в розпліднику.

«Минулого місяця в нашій країні при загадкових обставинах загинули два бобра. Результати лабораторних досліджень показали, що причиною був COVID-19», – сказав Адіасурен Тувшинбаяра, експерт Головного управління ветеринарної служби.

Мертві тварини були з центру розведення бобрів Міністерства навколишнього середовища. Інфекція дельта-варіанту була виявлена ​​ще у семи бобрів. У них були такі симптоми, як кашель і нежить, і тепер вони вилікувалися.

Згідно зі спільним звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я та Китаю, опублікованому в травні, новий коронавірус передавався від диких тварин до людей через проміжну тварину. Можливо, що спочатку він поширився в популяції, що служила природним «резервуаром», в якому вірус мутував, подолав міжвидовий бар’єр і став здатний заражати людей.

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