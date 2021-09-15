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МОНГОЛИЯ

В Монголии нашли мертвыми животных с COVID-19

Глеб Парфененко
В Монголии нашли мертвыми животных с COVID-19

Как сообщает агентство Синьхуа, монгольские ветеринары впервые обнаружили в стране гибель животных от нового коронавируса — двух бобров в питомнике.

«В прошлом месяце в нашей стране при загадочных обстоятельствах погибли два бобра. Результаты лабораторных исследований показали, что причиной был COVID-19 », — сказал Адиасурен Тувшинбаяра, эксперт Главного управления ветеринарной службы.


Мертвые животные были из центра разведения бобров Министерства окружающей среды. Инфекция дельта-варианта была обнаружена еще в семи бобров. У них были такие симптомы, как кашель и насморк, и теперь они вылечились.

Согласно совместному отчету Всемирной организации здравоохранения и Китая, опубликованном в мае, новый коронавирус передавался от диких животных к людям через промежуточную животное. Возможно, что сначала он распространился в популяции, служившей естественным «резервуаром», в котором вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.

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