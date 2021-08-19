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Середня Азія до 2100 року потеплішає на 3-6 ° C

Гліб Парфененко
Середня Азія до 2100 року потеплішає на 3-6 ° C

Новий спосіб аналізу кільців дерев допоміг відновити дані про температуру в Монголії з 1269 року нашої ери. НС.

Центральна Азія – один з регіонів планети з найбільш швидким потеплінням. За останні 15 років літні температури тут підвищилися на 1,59 ° C. Це майже в три рази вище, ніж в середньому в світі. За останні 15 років регіон страждав від сильної і тривалої посухи.

На сьогоднішній день є лише невеликий об’єм довгострокових кліматичних даних по Центральній Азії, які можуть допомогти передбачити майбутнє регіону.

Нове дослідження температури регіону провела Ніколь Деві, старший науковий співробітник Колумбійського університету Ламон-Доерті, обсерваторія Землі. Автори використали аналіз кілець дерев, за допомогою якого можна дізнатися про температуру та природу опадів за останні сто або навіть тисячу років.

Спочатку автори вивчали ядра кілець дерев, які були зібрані у 1998 та 2005 роках. А щоб отримати більше інформації, вони використали новий спосіб аналізу дерев. У новому методі вчені визначають, наскільки добре кожне кільце відбиває блакитне світло. Чим щільніше деревина, тим менше вона вбирає синій колір і, відповідно, дерево росло в більш холодних умовах.

Грунтуючись на цих даних, команда побудувала модель літніх температур для регіону з 1269 по 2004 рік. Нові дані підтверджують, що літні температури були найвищими в регіоні за 800 років з 1990-х років.

Нові прогнози передбачають, що з кінця 2100 року в регіоні Центральної Азії потеплішає на 3-6 ° C. Різке підвищення температур вже завдає шкоди тендітним екосистемам і викликає масові втрати тварин, які історично були основою економіки Монголії.

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