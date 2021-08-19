Средняя Азия к 2100 году потеплеет на 3-6 ° C

Новый способ анализа колец деревьев помог восстановить данные о температуре в Монголии с 1269 нашей эры.

Центральная Азия — один из регионов планеты с наиболее быстрым потеплением. За последние 15 лет летние температуры здесь повысились на 1,59 ° C. Это почти в три раза выше, чем в среднем в мире. За последние 15 лет регион страдал от сильной и продолжительной засухи.

На сегодняшний день есть лишь небольшой объем долгосрочных климатических данных по Центральной Азии, которые могут помочь предсказать будущее региона.

Новое исследование температуры региона провела Николь Дэви, старший научный сотрудник Колумбийского университета Ламон-Доэрти, обсерватория Земли. Авторы использовали анализ колец деревьев, с помощью которого можно узнать о температуре и природу осадков за последние сто или даже тысячу лет.

Сначала авторы изучали ядра колец деревьев, которые были собраны в 1998 и 2005 годах. А чтобы получить больше информации, они использовали новый способ анализа деревьев. В новом методе ученые определяют, насколько хорошо каждое кольцо отражает голубой свет. Чем плотнее древесина, тем меньше она впитывает синий цвет и, соответственно, дерево росло в более холодных условиях.

Основываясь на этих данных, команда построила модель летних температур для региона с 1269 по 2004 год. Новые данные подтверждают, что летние температуры были самыми высокими в регионе за 800 лет с 1990-х годов.

Новые прогнозы предполагают, что с конца 2100 в регионе Центральной Азии потеплеет на 3-6 ° C. Резкое повышение температур уже наносит вред хрупким экосистемам и вызывает массовые потери животных, исторически были основой экономики Монголии.