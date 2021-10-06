Депресія і самогубства серед підлітків. Тривожні дані ЮНІСЕФ

– Кожна п’ята людина у віці від 15 до 24 років регулярно страждає симптомами депресії. Вплив пандемії COVID-19 на психічне здоров’я молодих людей буде помітно протягом багатьох років, попереджає в опублікованому звіті ЮНІСЕФ, узагальнюючому результати досліджень, проведених в 21 країнах.

За останніми даними, понад 13 відсотків підлітків живуть з діагностованим психічним розладом. Щорічно майже 46 тис. підлітки скоюють самогубство через психічний розлад. Це одна з п’яти найбільш частих причин смерті в цій віковій групі.

Час пандемія

– Для всіх нас, особливо для дітей, це були довгі 18 місяців. За словами Генрієтти Фор, виконавчого директора ЮНІСЕФ в Твіттері, через карантин і пандемічні обмеження діти проводять цей час далеко від частини своєї сім’ї, друзів, однолітків, ігор та занять і, отже, ключових елементів дитинства.

– Вплив COVID-19 величезний, але це тільки верхівка айсберга. Ще до пандемії занадто багато дітей були обтяжені забутими проблемами психічного здоров’я. Уряду не вкладають достатньо ресурсів для серйозного вирішення цієї проблеми. За словами Фор, на диво мало уваги приділяється взаємозв’язку між психічним здоров’ям і якістю життя.

У звіті зазначено, що в середньому всього 2 відсотка. Державне фінансування охорони здоров’я використовується для вирішення проблем психічного здоров’я. У високорозвинених країнах на 100 000 в середньому налічується трохи більше п’яти психіатрів, що спеціалізуються на проблемах дітей і підлітків. В іншому світі на мільйон жителів припадає лише один дитячий психіатр.

– Занадто довго як в бідних, так і в багатьох країнах проблема психічного здоров’я незрозуміла і недостатньо інвестується. Це повинно змінитися, – заявила Генрієтта Фор, цитована в звіті.

За оцінками Лондонської школи економіки, на психічні розлади щорічно припадає 390 мільярдів доларів збитків світової економіки.