У самому заповненому українцями місті Туреччини спалахнула епідемія

Епідемія грипу спалахнула в самому заповненому місті Туреччини, куди після російського вторгення переїхали багато українцїнців. Йдеться про Аланію та її населені пункти-супутники, розташовані поруч. Відповідне попередження з’явилось на сторінках місцевого видання Yeni Alanya.

«На жаль, зараз у нас епідемія. Усі одягнуть маски», — повідомив голова охорони здоров’я Аланії доктор Надір Альдемір. Медик прозвітував, що ситуація з грипом у місті напружена, багато хворіють не лише вдома, а й у лікарнях. На відміну від попередніх років, одужання від грипу триває до 20 днів – пацієнти тяжко переживають дні, що супроводжуються сильним кашлем та сильними головними болями.

«В Аланії зараз епідемія грипу, це не корона (коронавірус). Корона вже не така важка, як раніше, вона мутувала та втратила свою летальність. Ця епідемія триває довго. Наш єдиний спосіб захиститися – носити маску в натовпі. Гігієна рук також потрібна. Пийте багато рідини. Аланія – цитрусове місто, приймайте багато вітаміну С. Пийте свіжий апельсиновий сік», – закликав він.

За його словами, зараз епідемія грипу спостерігається не лише у курортному місті на Середземному морі, а й у всій Туреччині. Йдеться про варіанти респіраторно-синцитіальної інфекції, яка вражає переважно нижні відділи дихальних шляхів, а також грип та корононавірус. «Нехай люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями, як і всі наші співгромадяни, будуть обережні з епідемією, яка зараз вирує в країні», — зазначив лікар.

У той же час експерт звернув увагу на занижені офіційні дані щодо захворюваності: «Ми також не можемо точно знати, скільки людей в Аланії були інфіковані, тому що не всі, хто захворів на грип, звертаються до лікарів».