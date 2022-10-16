Туристу із США, викраденому на популярному курорті в Мексиці, терористи відрубали ногу

Іноземного туриста викрали на популярному курорті Канкун прямо з таксі всього за кілька годин до того, як він мав летіти назад з Мексики до США, але за деякий час опинився в канаві з відрубаною ногою. Про це повідомив Dailystar.

Американець і його дружина після відпочинку в Канкуні повинні були вилетіти назад до США протягом кількох годин, коли він вирішив сісти в таксі, щоб купити жувальний тютюн. Водій відвіз його на найближчу заправну станцію, а коли там товару не було, той запропонував піти до продуктового магазину. Напад озброєних чоловіків стався, коли турист вийшов із машини.

«Я ніколи не забуду цього почуття. Це було найстрашніше почуття у всьому світі. Я вийшов, помітив кількох людей, потім у очах потемніло. Отямився лише в канаві майже без ноги», – заявив він.

За твердженням американця, на нього напала група чоловіків, озброєних мачете. Вони використали величезний ніж, щоб відрубати йому ногу. «Вони вирішили перерізати моє ахілове сухожилля, але промахнулися, і замість того, щоб потрапити до нього, вони потрапили в нижню частину моєї стопи, але зробили це не до кінця. В результаті моя нога просто бовталася майже відрубана. Загалом вони намагалися перерізати всі мої сухожилля і залишити мене вмирати», – поділився жахливими подробицями турист.

Коли чоловік опритомнів уночі в канаві на самоті і з пекельним болем, він покликав на допомогу, але нікого поряд не виявилося. Тоді він зібрався з останніми силами, вибрався на дорогу і пошкандибав уперед. Як пояснив американець, на шляху йому зустрівся поліцейський, проте нібито правоохоронець відмовився йому допомогти.

Знесилений, постраждалий заповз під брезент, щоб померти. «Я не знаю, що це за сила, коли всі говорять про силу розуму, якою ти володієш як людина, тому що в цей момент, як би довго я там не лежав, здебільшого просто чекаючи смерті, ця сила прийшла до мене і сказала : «У тебе є сім’я, у тебе є діти Вставай», – розповів він. Змусивши себе піднятися на ноги, чоловік повідомив, що йому пощастило і він натрапив на жінку-поліцейську, яка зрештою відвезла його до аеропорту.

Після страшного інциденту мандрівник переніс чотири операції, щоб виправити ушкодження ноги та плеча під час жорстокого нападу. Якою була мета нападників, не повідомлялося.