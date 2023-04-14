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МексикаТуризм

Кокос відправив у нокаут туристку на пляжі у Мексиці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кокос відправив у нокаут туристку на пляжі у Мексиці.

Відпустка на мексиканському пляжі під пальмами була перервана несподіваним інцидентом: на голову туристці впав кокос з висоти 3 метрів — нокаутована дівчина знепритомніла, передає Vallarta Daily.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався на курорті Нуево-Вальярта, рятувальники надали постраждалій туристці першу допомогу.

“Відпустка була перервана несподівано. Кокос впав на голову туристці, і вона знепритомніла на кілька хвилин, — пише видання. – Після швидкого втручання медиків дівчина швидко прийшла до тями і продовжила насолоджуватися відпусткою без проходження додаткового медичного обстеження”.

Кокос відправив у нокаут туристку на пляжі у Мексиці

Кокоси ростуть у багатьох тропічних регіонах, де їх використовують для їжі та напоїв. Існує думка, що плоди, що падають, можуть стати причиною серйозних травм, включаючи струс мозку, але точних статистичних даних немає.

“Зафіксовано окремі випадки травм від плодів, що впали з пальм, включаючи травми черепа. Втім, ризик отримати пошкодження мозку через кокос, що впав на голову, насправді досить невеликий. Згідно з дослідженнями, опублікованими в журналі Journal of Travel Medicine, ризик становить один випадок до 250 млн. Це означає, що ймовірність загинути на відпочинку від удару блискавки або укусу акули набагато вища”, – пояснює мексиканське джерело.

У той же час не слід повністю ігнорувати небезпеку падіння кокосів.

“Під час відпочинку поряд з кокосовими пальмами потрібно дотримуватися запобіжних заходів – не сидіти і не гуляти прямо під ними, а також звертати увагу на попереджувальні знаки, які зазвичай розміщують, якщо пальма нахилена або має сухі гілки”, – додає латиноамериканський портал.

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