Вчені розкрили правду про вакцини від COVID-19, чи безпечні вони?

За даними Американської медичної асоціації, моніторинг проводиться приватними і федеральними лабораторіями при фінансуванні і підтримці Центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Щотижня з 14 грудня 2020 року відслідковуються медичні карти мільйонів американців, які отримали вакцину від COVID-19, з урахуванням їх стану до і після вакцинації.

Аналізуючи дані про 6,2 мільйони чоловік з одноразовою дозою мРНК-вакцини і про 5,7 мільйони чоловік з двухдозовой вакциною, дослідники не виявили статистичних даних, що зв’язують вакцинацію з 23 типами передбачуваних серйозних побічних ефектів.

До них відносяться неврологічні розлади, такі як судоми, енцефаліт і синдром Гієна-Барре, серцево-судинні проблеми, такі як інфаркт міокарда, інсульт і тромбоемболія легеневої артерії, а також інші серйозні стану, такі як параліч Белла і анафілаксія.

Дані не показують жодних статистично значущих відмінностей між часткою цих захворювань у вакцинованих і невакцинованих.

Моніторинг безпеки зосереджений безпосередньо на виникаючі проблеми громадськості, викликаних інформацією про тромбозах, міокардит у молодих чоловіків або перикардит.

Не було виявлено доказів того, що вакцини з мРНК призводять до підвищеного ризику утворення тромбів.

Аналіз вакцинованих людей різного віку до сих пір не виявив статистично значущого зв’язку між міокардитом або перикардитом і вакцинами.

З мільйонів вакцинованих тільки 34 випадки серцевих захворювань були зареєстровані у молодих людей у ​​віці від 12 до 39 років, як правило, протягом тижня після вакцинації, і майже всі пацієнти одужали. При цьому ризик розвитку міокардиту, наприклад, при COVID-19 у багато разів вище.

Випадки серйозних побічних ефектів, які можуть бути пов’язані з вакцинами, вкрай рідкісні.

Найбільш поширені важкі алергічні реакції, які були виявлені тільки у 55 вакцинованих людей, більшість з них протягом перших тридцяти хвилин після вакцинації, коли пацієнти повинні перебувати під медичним наглядом.