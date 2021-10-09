Исследования: Правда о вакцинах от COVID, безопасны ли они?

По данным Американской медицинской ассоциации, мониторинг проводится частными и федеральными лабораториями при финансировании и поддержке Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Каждую неделю с 14 декабря 2020 года отслеживаются медицинские карты миллионов американцев, получивших вакцину от COVID-19, с учетом их состояния до и после вакцинации.

Анализируя данные о 6,2 миллионах человек с однократной дозой мРНК-вакцины и о 5,7 миллионах человек с двухдозовой вакциной, исследователи не обнаружили статистических данных, связывающих вакцинацию с 23 типами предполагаемых серьезных побочных эффектов.

К ним относятся неврологические расстройства, такие как судороги, энцефалит и синдром Гийена-Барре, сердечно-сосудистые проблемы, такие как инфаркт миокарда, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии, а также другие серьезные состояния, такие как паралич Белла и анафилаксия.

Данные не показывают каких-либо статистически значимых различий между долей этих заболеваний у вакцинированных и невакцинированных.

Мониторинг безопасности сосредоточен непосредственно на возникающих проблемах общественности, вызванных информацией о тромбозах, миокардите у молодых мужчин или перикардите.

Не было обнаружено доказательств того, что вакцины с мРНК приводят к повышенному риску образования тромбов.

Анализ вакцинированных людей всех возрастов до сих пор не обнаружил статистически значимой связи между миокардитом или перикардитом и вакцинами.

Из миллионов вакцинированных только 34 случая сердечных заболеваний были зарегистрированы у молодых людей в возрасте от 12 до 39 лет, обычно в течение недели после вакцинации, и почти все пациенты выздоровели. При этом риск развития миокардита, например, при COVID-19 во много раз выше.

Случаи серьезных побочных эффектов, которые могут быть связаны с вакцинами, крайне редки.

Наиболее распространены тяжелые аллергические реакции, которые были обнаружены только у 55 вакцинированных людей, большинство из них в течение первых тридцати минут после вакцинации, когда пациенты должны находиться под медицинским наблюдением.