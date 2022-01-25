Pfizer разработала вакцину специально для Omicron

Pfizer и BioNTech объявили, что разработали новую вакцину специально для COVID-19 Omicron.

Они запускают клинические испытания, чтобы доказать его безопасность и эффективность, а также то, какой иммунный ответ вызывает препарат как как начальная вакцина, так и как бустерная доза.

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Вакцина будет опробована среди 1420 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, добавили две компании, цитирует CNN.

Исследование было разделено на три группы: участники первой когорты получили две дозы текущей вакцины Pfizer не менее чем за 90-180 дней до исследования. Они также получат одну или две дозы специфической вакцины против Омикрона.

Участники второй группы получили три дозы текущей вакцины Pfizer не менее чем за 90-180 дней до исследования. Они получат одну дозу нового препарата Омикрон.

Участники третьей группы не получали вакцину COVID-19. Они получат три дозы специфической вакцины Омикрона.

Новая вакцина будет вводиться в дозе 30 мкг, что соответствует нынешней вакцине против COVID-19.

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Напомним, ранее DIP сообщал, что «Синие ногти, губы или кожа – одни из новых симптомов Omicron«.