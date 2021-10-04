Куріння захищає від коронавірусу – стверджують японські вчені

Курці рідше заражаються коронавірусом, стверджують японські вчені. Але чому? Вони з’ясували, як дим впливає на клітини. Ось до якого висновку вони прийшли:

Куріння запобігає зараженню коронавірусом? З початку пандемії це питання викликало запеклі наукові дебати. Так, ви правильно прочитали: на самому початку пандемії багато досліджень прийшли до висновку, що куріння, ймовірно, знижує ризик зараження коронавірусів, що змусило курців заспокоїтися.

Наприклад, французьке дослідження, проаналізувавши дані про пацієнтів, інфікованих COVID в одній з паризьких лікарень, показало, що лише 5% пацієнтів були курцями. Тобто значно менше, ніж в загальній популяції, в якій курці становлять 25 відсотків. Цей так званий “парадокс курця” також виділяється в різних інших дослідженнях. Однак до сих пір причина цього була неясна.

Як дим впливає на вірус?

Однак тепер вчені з Хіросіми істотно наблизилися до пояснення. Вони вивчили місце проникнення коронавируса в клітку – так званий “вхідний білок” ACE2, який служить рецептором для SARS-CoV-2. Метою експерименту було виявити, за яких умов клітини збільшують або зменшують вироблення білка рецептора АСЕ2.

Кейджі Танімото і його команда спочатку шукали клітини з особливо великою кількістю ACE2 на їх поверхні, і таким чином прийшли до так званим клітинам HepG2. В рамках експерименту ці клітини протягом 24 годин піддавалися впливу різної кількості екстракту сигаретного диму, і було зроблено дивовижне відкриття: чим більше було сигаретного диму, тим менше ACE2 накопичувалося в клітинах, тобто “вхід” для вірусу звужувався.

Японські вчені пояснюють це так званими поліциклічними ароматичними вуглеводнями, що містяться в сигаретному димі. Це речовини, які можуть викликати рак, але рецептор, що активується ними в клітці, в ході експерименту було визначено як важливий фактор зниження ACE2.

Принаймні в лабораторних умовах, схоже, що сигаретний дим дійсно перешкоджає проникненню SARS-CoV-2 в клітини і зараження, враховуючи, що містяться в ньому поліциклічні ароматичні вуглеводні обмежують простір для розміщення вірусу.

Чи варто починати курити?

Ні! Ні в якому разі рекомендація курити не випливає з висновків японських вчених. Якщо не брати до уваги їхні висновки, курці набагато більше схильні до ризику тяжкого перебігу COVID-19. За даними ВООЗ, у курців на 40-50% вище ризик важких захворювань і смерті. Тому курити взагалі не рекомендується.