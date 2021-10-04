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Медицина

Куріння захищає від коронавірусу – стверджують японські вчені

Гліб Парфененко
Ось чому куріння захищає від коронавируса

Курці рідше заражаються коронавірусом, стверджують японські вчені. Але чому? Вони з’ясували, як дим впливає на клітини. Ось до якого висновку вони прийшли:

Куріння запобігає зараженню коронавірусом? З початку пандемії це питання викликало запеклі наукові дебати. Так, ви правильно прочитали: на самому початку пандемії багато досліджень прийшли до висновку, що куріння, ймовірно, знижує ризик зараження коронавірусів, що змусило курців заспокоїтися.

Наприклад, французьке дослідження, проаналізувавши дані про пацієнтів, інфікованих COVID в одній з паризьких лікарень, показало, що лише 5% пацієнтів були курцями. Тобто значно менше, ніж в загальній популяції, в якій курці становлять 25 відсотків. Цей так званий “парадокс курця” також виділяється в різних інших дослідженнях. Однак до сих пір причина цього була неясна.

Як дим впливає на вірус?

Однак тепер вчені з Хіросіми істотно наблизилися до пояснення. Вони вивчили місце проникнення коронавируса в клітку – так званий “вхідний білок” ACE2, який служить рецептором для SARS-CoV-2. Метою експерименту було виявити, за яких умов клітини збільшують або зменшують вироблення білка рецептора АСЕ2.

Кейджі Танімото і його команда спочатку шукали клітини з особливо великою кількістю ACE2 на їх поверхні, і таким чином прийшли до так званим клітинам HepG2. В рамках експерименту ці клітини протягом 24 годин піддавалися впливу різної кількості екстракту сигаретного диму, і було зроблено дивовижне відкриття: чим більше було сигаретного диму, тим менше ACE2 накопичувалося в клітинах, тобто “вхід” для вірусу звужувався.

Японські вчені пояснюють це так званими поліциклічними ароматичними вуглеводнями, що містяться в сигаретному димі. Це речовини, які можуть викликати рак, але рецептор, що активується ними в клітці, в ході експерименту було визначено як важливий фактор зниження ACE2.

Принаймні в лабораторних умовах, схоже, що сигаретний дим дійсно перешкоджає проникненню SARS-CoV-2 в клітини і зараження, враховуючи, що містяться в ньому поліциклічні ароматичні вуглеводні обмежують простір для розміщення вірусу.

Чи варто починати курити?

Ні! Ні в якому разі рекомендація курити не випливає з висновків японських вчених. Якщо не брати до уваги їхні висновки, курці набагато більше схильні до ризику тяжкого перебігу COVID-19. За даними ВООЗ, у курців на 40-50% вище ризик важких захворювань і смерті. Тому курити взагалі не рекомендується.

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