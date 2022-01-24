Медики визначили що обійми лікують безсоння

Лікарі визначили обійми як ефективний спосіб швидше заснути, пише газета «Експрес».

Експерти провели дослідження і з’ясували, що близько 16 мільйонів людей у ​​Великій Британії страждають на безсоння. Фахівці стверджують, що протягом дня у людини виділяється гормон кортизол, який відповідає за реакцію на стрес. За їх словами, його кількість має бути зменшена для забезпечення здорового сну.

Комфортне розміщення в ліжку, а особливо обійми з коханою людиною, здатні знизити тривогу і покращити настрій. У цей момент організм починає виробляти серотонін, що грає значну роль у циклі сон-неспання.

Зняття стресу після обіймів знижує ризик серцево-судинних захворювань, зміцнює імунну систему, а викид дофаміну розслаблює м’язи. Всі ці фактори, стверджують британські медики, сприяють швидкому впаданню у стан спокійного сну.