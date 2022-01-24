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Медики определили, что объятия лечат бессонницу

Глеб Парфененко
Обійми лікують безсоння

Врачи определили объятия как эффективный способ поскорее заснуть, пишет газета «Экспресс».

Эксперты провели исследование и выяснили, что около 16 миллионов человек в Великобритании страдают бессонницей. Специалисты утверждают, что в течение дня у человека выделяется гормон кортизол, отвечающий за реакцию на стресс. По их словам, его количество должно быть уменьшено для обеспечения здорового сна.

Комфортное размещение в постели, особенно объятия с любимым человеком, способны снизить тревогу и улучшить настроение. В этот момент организм начинает производить серотонин, играющий значительную роль в цикле сон-бодрствования.

Снятие стресса после объятий снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, а выброс дофамина расслабляет мышцы. Все эти факторы, утверждают британские медики, способствуют быстрому впадению в состояние спокойного сна.

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