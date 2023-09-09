Не спали всю ніч: туристи про землетрус у Марокко

У Марокко пізно ввечері в п’ятницю стався руйнівний землетрус, який забрав сотні життів. Його епіцентр знаходився за 80 км від Марракеша. Тут магнітуда поштовхів сягала 7,2 бала. Природна стихія торкнулася й інших провінцій. За офіційними даними, до цього списку увійшли Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чичауа та Тарудант.

Відчували його й туристи в інших населених пунктах: «Ми в Агадирі, нам також дісталося 5,7. Не спали всю ніч. Вдома тремтіли. Все тремтіло. Люди у піжамах та трусах вибігали на вулиці», – пишуть туристи.

На даний момент, за підтвердженими даними Міністерства внутрішніх справ країни, загинуло щонайменше 632 особи.

Більшість жертв перебуває у важкодоступній гірській місцевості. Будинки не витримували – у багатьох населених пунктах руйнування. Люди в паніці залишали будинки, побоюючись залишитися під завалами. Заради безпеки спати доводилося просто на вулиці.

Постраждала та історико-культурна спадщина. У Марракеші частково зруйновано середньовічну міську стіну. На інших ділянках споруди великі тріщини.