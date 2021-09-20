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ЛІВІЯ

У Лівії зіткнулися два вертольоти, є загиблі

Гліб Парфененко
У Лівії зіткнулися два вертольоти, є загиблі

Двоє людей загинули в Лівії після зіткнення вертольотів сил, лояльних Халіфі Хафтару, на сході країни, повідомляє AFP.

“В результаті прямого зіткнення двох вертольотів загинули генерал і технік”, – сказав генерал Мілуд аль-Зуейзі штабу Хафтара.

“Екіпаж другої машини не постраждав”, – сказав він агентству AFP.

Інцидент стався приблизно в 130 кілометрах на південний схід від другого за величиною міста Лівії Бенгазі, “коли дві машини виконували військове завдання”, додав Зуей, не уточнивши характер завдання.

ЗМІ, близькі до Хафтару, повідомили раніше на цьому тижні, що його війська провели операцію проти збройної опозиційної групи з Чаду уздовж південного кордону Лівії.

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