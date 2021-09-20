В Ливии столкнулись два вертолета, есть погибшие

Два человека погибли в Ливии после столкновения вертолетов, сил, лояльных Халифе Хафтару, на востоке страны, сообщает AFP.

«В результате прямого столкновения двух вертолетов погибли генерал и техник», — сказал генерал Милуд аль-Зуейзи штаба Хафтара.

«Экипаж второй машины не пострадал», — сказал он агентству AFP.

Инцидент произошел примерно в 130 километрах к юго-востоку от второго по величине города Ливии Бенгази, «когда две машины выполняли военную задачу», добавил Зуей, не уточнив характер задачи.

СМИ, близкие к Хафтару, сообщили ранее на этой неделе, что его войска провели операцию против вооруженной оппозиционной группы из Чада вдоль южной границы Ливии.