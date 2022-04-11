Прем’єр-міністр Литви відвідала Україну: «Жодні слова не можуть описати те, що я тут побачила»

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте перебуває з візитом в Україні. Глава литовського уряду розмістила у соцмережах фотографії з Бородянки під Києвом. Інгріда Шимоніте написала в Твіттері, що «ні слова не можуть описати те, що я тут побачила і пережила».

Під час візиту до України прем’єр-міністра Литви супроводжував глава українського уряду Денис Шмигаль. У своєму посту у соцмережі він назвав дії російських солдатів геноцидом.

«Ми разом відвідали Бородянку, яку бомбили російські війська. Російська Федерація має бути покарана за геноцид, скоєний в Україні», — написав глава українського уряду та подякував Литві за приєднання до розслідування, пов’язаного з військовими злочинами Москви.

Бородянку нещодавно було звільнено українськими військами після того, як з неї пішли росіяни. Місто неодноразово зазнавало обстрілів і бомбардувань. Сьогодні українська військова розвідка опублікувала в Інтернеті особисті дані російських військовослужбовців, які нібито брали участь у скоєних військових злочинах проти мирного населення.

Ситуація у Бородянці гірша, ніж у Бучі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, згідно з висновками української влади, ситуація в Бородянці набагато гірша, ніж у Бучі, де було виявлено жертви злочинів, скоєних росіянами. Після відступу російських військ було розпочато пошуки руїн Бородянки, де внаслідок обстрілів було зруйновано більшість житлових будинків. Сотні людей можна знайти під уламками розбомблених житлових будинків. Нещодавно генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підкреслила, що «мішенню» російських військ, що атакують Бородянку, було лише мирне населення, оскільки військових об’єктів у цьому місті не було.