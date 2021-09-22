За свою думку в соцмережах, загрожує тюремне ув’язнення в 56 з 70 країн

Інтернет-користувачі в рекордній кількості країн зазнали арештів та фізичних нападів за свої повідомлення в соціальних мережах в минулому році, говориться в доповіді, що показує похмуру картину свободи слова в Інтернеті в 2021 році.

У щорічній доповіді “Свобода у мережі”, який був опублікований у вівторок, говориться, що відключення Інтернету в М’янмі і Білорусі є серйозний провал: права в Інтернеті знижуються в усьому світі 11-й рік поспіль.

«У цьому році користувачі також зіткнулися з фізичними атаками у відповідь на свої онлайн-повідомлення в 41 країні», – йдеться в звіті. Дослідження почалося 11 років тому.

У звіті також зазначено, що споживачі були арештовані або засуджені за свою онлайн-діяльність в 56 з 70 країн, охоплених звітом. Це рекордні 80%.