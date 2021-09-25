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Заступниця глави Huawei звільнена після 3 років арешту

Євгеній Подольський

Два канадця, звинувачені Китаєм в шпигунстві і ув’язнені в цій країні, повернулися на батьківщину. Бізнесмен Майкл Спавор і колишній канадський дипломат Майкл Коврига були зустрінуті в аеропорту прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. На кадрах, трансльованих CTV, видно, як глава канадського уряду обіймає канадців, яким Китай дозволив покинути країну.

Майкл Спавор і Майкл Коврига були затримані в Китаї в грудні 2018 року, незабаром після арешту заступника генерального директора Huawei Мен Ваньчжоу в Канаді.

Китайська влада досі стверджують, що ці дві справи не пов’язані одина з іншою. Західний світ на чолі з Канадою звинуватив Китай в «дипломатії заручників».

З ініціативи Канади в цьому році був прийнятий документ, який засуджує подібну практику.

Три роки в’язниці

Канадці провели майже три роки в секретній китайській в’язниці. Весь цей час вони не контактували зі своїми близькими, і їх доступ до консульської допомоги також був обмежений. В їх камерах весь час перебували охоронці.

У свою чергу, Мен Ваньчжоу перебував під домашнім арештом в одному з маєтків в Канаді, що належить родині засновника Huawei, дочкою якого є Мен.

Два канадця взамін на заступницю президента Huawei

Заступниця глави концерну Huawei Мен Ваньчжоу, затримана в грудні 2018 року на підставі ордера на арешт в США, покинув Канаду.

У п’ятницю суд Ванкувера за запитом американської сторони погодився умовно зупинити провадження у справі про її екстрадицію. З аеропорту Ванкувера в Шеньчжень Мен Ваньчжоу вилетіла на чартерному літаку Air China. Приблизно в той же час літак з двома канадцями – бізнесменом Майклом Спавором і колишнім канадським дипломатом Майклом Коврига – залишав повітряний простір Китаю.

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