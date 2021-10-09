Леді Діана посварилася з принцом Чарльзом через ім’я Вільяма

В останні роки у внутрішньому житті британської королівської сім’ї з’явилося безліч таємниць і пригод.

Хоча до цих пір вважалося, що про одних з найвідоміших людей в світі відомо все, майже кожен день з’являються різні експерти зі своїми теоріями і перевіреними “твердженнями”, а також різні джерела, близькі до королівської сім’ї.

Шлюб Чарльза і Діани не був стабільним, і однією з головних причин цього є те, що спадкоємець престолу всі ці роки був закоханий в свою нинішню дружину Каміллу Паркер. Діана кілька разів підслуховувала їхню розмову по телефону і нібито скаржилася самій королеві Єлизаветі на поведінку сина.

Однак, коли Діана була вагітна Вільямом, Чарльз хотів будь за що назвати сина Артуром. Один з авторів королівської біографії, Роберт Лейсі, розповів журналу Pippen, що Діана була непохитна щодо цього імені. Однією з головних причин було те, що Чарльз одного разу сказав Каміллі, що хотів би мати від неї дітей і що він назве їх сина Артуром. Стверджується, що Діана підслухала цю розмову, тому це ім’я не могло бути використано для її сина-первістка.

“Вона всіма силами наполягала на тому, щоб ім’я було Вільям, хоча вона ніколи не розкривала, що знала про його розмови з Каміллою”, – додав Роберт. Друге ім’я Вільяма – Філіп в честь нині покійного принца Філіпа і Луї в честь лорда Луї Маунтбаттена.