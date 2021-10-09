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Леди Диана поссорилась с принцем Чарльзом из-за имени Уильяма

Глеб Парфененко
Леди Диана поссорилась с принцем Чарльзом из-за имени Уильяма

В последние годы во внутренней жизни британской королевской семьи появилось множество тайн и приключений.

Хотя до сих пор считалось, что об одних из самых известных людей в мире известно все, почти каждый день появляются различные эксперты со своими теориями и проверенными «утверждениями», а также различные источники, близкие к королевской семье.

Брак Чарльза и Дианы ни был стабильным, и одной из главных причин этого является то, что наследник престола все эти годы был влюблен в свою нынешнюю жену Камиллу Паркер. Диана несколько раз подслушивала их разговор по телефону и якобы жаловалась самой королеве Елизавете на поведение сына.

Однако, когда Диана была беременна Уильямом, Чарльз хотел во что назвать сына Артуром. Один из авторов королевской биографии, Роберт Лейси, рассказал журналу Pippen, что Диана была непреклонна в этом имени. Одной из главных причин было то, что Чарльз однажды сказал Камилле, что хотел бы иметь от нее детей и он назовет их сына Артуром. Утверждается, что Диана подслушала этот разговор, поэтому это имя не могло быть использовано для ее сына-первенца.

«Она всеми силами настаивала на том, чтобы имя было Уильям, хотя она никогда не раскрывала, что знала о его разговора с Камиллой», — добавил Роберт. Второе имя Уильяма — Филипп в честь ныне покойного принца Филиппа и Луи в честь лорда Луи Маунтбаттена.

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