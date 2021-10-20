Історичний ребрендинг: Facebook змінює свою назву

Гігант інтернет-технологій Facebook Inc планує змінити назву свого бренду, повідомляє Reuters з посиланням на блог Verge.

Швидше за все, це станеться на наступному тижні.

Генеральний директор соціальної мережі Марк Цукерберг, як повідомляється, має намір розповісти про зміну назви на щорічній конференції Facebook 28 жовтня, але новина може бути оголошена і раніше.

Очікується, що ребрендинг буде позиціонувати Facebook як один з багатьох продуктів материнської компанії, яка також буде контролювати такі групи, як Instagram, WhatsApp, Oculus і інші.