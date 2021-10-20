Исторический ребрендинг: Facebook меняет свое название

Гигант интернет-технологий Facebook Inc планирует изменить название своего бренда, сообщает Reuters со ссылкой на блог Verge.

Скорее всего, это произойдет на следующей неделе.

Генеральный директор социальной сети Марк Цукерберг, как сообщается, намерен рассказать об изменении названия на ежегодной конференции Facebook 28 октября, но новость может быть объявлена и раньше.

Ожидается, что ребрендинг будет позиционировать Facebook как один из многих продуктов материнской компании, которая также будет контролировать такие группы, как Instagram, WhatsApp, Oculus и другие.