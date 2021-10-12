У Латвії через COVID-19 введено тримісячний надзвичайний стан

Латвія ввела тримісячний надзвичайний стан через збільшення числа випадків COVID-19, які досягли рекордного рівня на тлі одного з найнижчих рівнів вакцинації в ЄС, повідомляє France-Presse, відзначаючи, що тільки Болгарія, Румунія і Хорватія поступаються цій балтійській країні.

Кількість інфікованих в країні з населенням 1,9 мільйона осіб перевищує 1000 в день. Швидкість поширення значно перевищує ту, що спостерігалася раніше в цьому році.

З введенням нових правил носіння масок стає обов’язковим у всіх закритих громадських місцях. Невакцинованих не пускатимуть, в тому числі в супермаркети. Всі працівники державного сектора повинні будуть пройти вакцинацію до 15 листопада. Влада закликає всіх латвійців по можливості працювати віддалено.

“Я прошу вас не збиратися разом, не зустрічатись і обмежити контакти”, – написав у Twitter прем’єр-міністр Артуріс Крішьянніс Каріньш. Лікарні країни вже перевантажені пацієнтами з COVID-19. Лікарів змушують відмовлятися від пацієнтів, чиї випадки не загрожують життю, сказав раніше Карліс Раценіс, представник асоціації молодих лікарів.

Тільки 48 відсотків латвійців повністю щеплені, відзначає AFP, вказуючи, що серед 27 країн ЄС тільки Болгарія, Румунія і Хорватія мають більш низький рівень вакцинації.