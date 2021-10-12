В Латвии из-за COVID-19 введено трехмесячное чрезвычайное положение

Латвия ввела трехмесячное чрезвычайное положение из-за увеличения числа случаев COVID-19, которые достигли рекордного уровня на фоне одного из самых низких уровней вакцинации в ЕС, сообщает France-Presse, отмечая, что только Болгария, Румыния и Хорватия уступают этой балтийской стране.

Количество инфицированных в стране с населением 1,9 миллиона человек превышает 1000 в день. Скорость распространения значительно превышает ту, что наблюдалась ранее в этом году.

С введением новых правил ношения масок становится обязательным во всех закрытых общественных местах. Невакцинированных не будут пускать, в том числе в супермаркеты. Все работники государственного сектора должны будут пройти вакцинацию до 15 ноября. Власти призывают всех латвийцев по возможности работать удаленно.

«Я прошу вас не собираться вместе, не встречаться и ограничить контакты», — написал в Twitter премьер-министр Артурис Кришьяннис Кариньш. Больницы страны уже перегружены пациентами с COVID-19. Врачей заставляют отказываться от пациентов, чьи случаи не угрожают жизни, сказал ранее Карлис Раценис, представитель ассоциации молодых врачей.

Только 48 процентов латвийцев полностью привиты, отмечает AFP, указывая, что среди 27 стран ЕС только Болгария, Румыния и Хорватия имеют более низкий уровень вакцинации.