Перша в Європі авіакомпанія запустить безкоштовний інтернет від Starlink у літаках вже цього року

Латвійська авіакомпанія airBaltic у 2023 році першою в Європі планує запустити безкоштовний супутниковий інтернет від Starlink на всіх своїх літаках.

Як пише avianews.com, завдяки цьому пасажири авіакомпанії зможуть користуватися доступом до мережі інтернет одразу після того, як потраплять на борт. Послуга буде доступна як на землі, так і під час перельоту.

При цьому в airBaltic запевняють, що доступ до мережі буде безкоштовним, а для початку користування не потрібно буде вводити пароль.

За наявною інформацією, airBaltic та компанія Ілона Маска SpaceX, яка є оператором Starlink, вже розпочали процес сертифікації спеціального обладнання для літаків Airbus A220-300, які використовує авіакомпанія. Сертифікація має довести, що обладнання не впливає на системи літака та його експлуатація є безпечною.

Після сертифікації на всіх літаках авіакомпанії повинні встановити супутникову антену, живлення та Wi-Fi-роутери, щоб роздавати сигнал у салоні.

airBaltic розраховує виконати всі роботи зі встановлення обладнання Starlink на всіх своїх літаках протягом 2023 року.

У той же час видання зазначає, що SpaceX надаватиме на кожен літак канал 350 мегабіт. Таким чином, якщо всі пасажири на борту одночасно почнуть користуватися інтернетом, кожен з них отримає достатньо трафіку, щоб, наприклад, переглядати потокове відео, трансляцію з салону літака, грати в онлайн-ігри або здійснювати відеодзвінки в польоті.

SpaceX заявила про запуск послуги Starlink для літаків наприкінці 2022 року. Компанія зазначає, що інтернет-трафік у літаках не буде обмеженим.

Як повідомляв DIP, раніше латвійська авіакомпанія airBaltic першою серед авіаперевізників Європи запровадила нові демократичні правила зовнішнього вигляду для екіпажів літаків.

Зокрема, тепер пілоти та бортпровідники авіакомпанії мають можливість самостійно обирати зачіски, а також демонструвати татуювання та пірсинг під час роботи. Нові правила стосуються також наземного персоналу, який обслуговує пасажирів у терміналах.