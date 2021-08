Надзвичайний стан: повені в Венесуелі забрали життя 20 людей (ВІДЕО)

Щонайменше 20 людей загинули в результаті проливних дощів в західному венесуельському штаті Меріда, повідомляє місцева газета Nacional з посиланням на губернатора штату Рамона Гевара.

«Ми не думали, що трагедія буде такою масштабною», – сказав губернатор Гевара. За його словами, серед постраждалих двоє неповнолітніх. Пропали безвісти 17 осіб.

📹| #Floods kill 13 in Venezuelan state of #Merida

▪️Floods killed at least thirteen people in western #Venezuela following a heavy #rainfall that triggered mudslides and caused rivers to overflow.

▪️It is an agricultural area that the other parts of Venezuela rely on. pic.twitter.com/McOsb368uu

— EHA News (@eha_news) August 25, 2021