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КОЛУМБІЯ

Надзвичайний стан: повені в Венесуелі забрали життя 20 людей (ВІДЕО)

Гліб Парфененко
Надзвичайний стан: повені в Венесуелі забрали життя 20 людей (ВІДЕО)
iStock / Getty Images

Щонайменше 20 людей загинули в результаті проливних дощів в західному венесуельському штаті Меріда, повідомляє місцева газета Nacional з посиланням на губернатора штату Рамона Гевара.

«Ми не думали, що трагедія буде такою масштабною», – сказав губернатор Гевара. За його словами, серед постраждалих двоє неповнолітніх. Пропали безвісти 17 осіб.

Гевара сказав, що в результаті стихійного лиха були зруйновані десятки будівель і серйозно пошкоджені більше 1200 будинків.

У регіоні є проблеми з електропостачанням і мобільним зв’язком, додає ТАСС.

Повені торкнулися і інші регіони Венесуели, включаючи столицю.


У вівторок президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що наказав військовим приєднатися до боротьби з наслідками катастрофи, а вчора підписав указ про введення надзвичайного стану строком на 90 днів. «Причина – дощі, які призвели до стихійних лих в штатах Апуре, Болівар, Яракуі, Сулія і Меріда», – сказав Мадуро під час трансляції зустрічі в Twitter.

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