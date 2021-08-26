Надзвичайний стан: повені в Венесуелі забрали життя 20 людей (ВІДЕО)

Щонайменше 20 людей загинули в результаті проливних дощів в західному венесуельському штаті Меріда, повідомляє місцева газета Nacional з посиланням на губернатора штату Рамона Гевара.

«Ми не думали, що трагедія буде такою масштабною», – сказав губернатор Гевара. За його словами, серед постраждалих двоє неповнолітніх. Пропали безвісти 17 осіб.

📹| #Floods kill 13 in Venezuelan state of #Merida ▪️Floods killed at least thirteen people in western #Venezuela following a heavy #rainfall that triggered mudslides and caused rivers to overflow.

▪️It is an agricultural area that the other parts of Venezuela rely on. pic.twitter.com/McOsb368uu — EHA News (@eha_news) August 25, 2021

Гевара сказав, що в результаті стихійного лиха були зруйновані десятки будівель і серйозно пошкоджені більше 1200 будинків.

У регіоні є проблеми з електропостачанням і мобільним зв’язком, додає ТАСС.

Повені торкнулися і інші регіони Венесуели, включаючи столицю.

Decreté Emergencia por 90 días en Apure, Bolívar, Yaracuy, Zulia y Mérida, estados afectados por las fuertes precipitaciones ocurridas en el territorio nacional. Facilitaremos todo el apoyo logístico y financiero para agilizar la ayuda a estas familias. ¡Máximo Apoyo! pic.twitter.com/DpagVhJ17Z — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 26, 2021



У вівторок президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що наказав військовим приєднатися до боротьби з наслідками катастрофи, а вчора підписав указ про введення надзвичайного стану строком на 90 днів. «Причина – дощі, які призвели до стихійних лих в штатах Апуре, Болівар, Яракуі, Сулія і Меріда», – сказав Мадуро під час трансляції зустрічі в Twitter.