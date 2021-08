Чрезвычайное положение: наводнения в Венесуэле унесли жизни 20 человек (ВИДЕО)

По меньшей мере 20 человек погибли в результате проливных дождей в западном венесуэльском штате Мерида, сообщает местная газета Nacional со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевара.

«Мы не думали, что трагедия будет такой масштабной», — сказал губернатор Гевара. По его словам, среди пострадавших двое несовершеннолетних. Пропали без вести 17 человек.

📹| #Floods kill 13 in Venezuelan state of #Merida

▪️Floods killed at least thirteen people in western #Venezuela following a heavy #rainfall that triggered mudslides and caused rivers to overflow.

▪️It is an agricultural area that the other parts of Venezuela rely on. pic.twitter.com/McOsb368uu

