У Китаї вчитель змусив школярів втопити свої телефони за порушення правил

Вчитель із китайської провінції Гуйчжоу піддався шквалу критики в мережі після того, як змусив учнів, які порушили правила школи, “втопити” їхні власні мобільні телефони.

Відео екстремального способу покарання неслухняних дітей опублікувало видання South China Morning Post. На ньому вчитель середньої школи змушує учнів занурювати свої мобільні пристрої у “басейн” із водою. На відеоролику гірка мобільних телефонів розміщена на шкільній парті поруч із тазом із водою і видно, як учні кладуть у нього свої телефони один за одним.

Викладач, ім’я якого не називається, повідомив інтернет-виданню Time Video, що “школа ввела сувору заборону на використання мобільних телефонів, а також романтичні стосунки, куріння та вживання алкоголю”. Чоловік додав, що “попередньо з батьками було досягнуто згоди про те, що діти, які приносять телефони до школи, можуть бути покарані аж до того, що вони кидатимуть свої мобільні телефони на підлогу. Вчитель вважав такий варіант недоречним і вибрав “водні процедури”.

“Оскільки кидання телефонів на підлогу може погано вплинути на дітей, я вирішив, що “очищення водою” буде більш відповідним рішенням”, – сказав вчитель, додавши, що у дітей не було іншого вибору, окрім як підкоритися, бо їхні батьки заздалегідь” дали добро на такий метод покарання.

Після того, як відео поширилося в соціальних мережах материкового Китаю, воно викликало багато критики на адресу викладача. Шоковані глядачі звинуватили педагога в тому, що його метод покарання “надто екстремальний”.

“Ви не можете просто конфіскувати телефони та повернути їх після школи? Гроші батьків ростуть на деревах?” – гнівно запитує у коментарях один із користувачів.

“Це покарання показує, наскільки некомпетентною є школа, оскільки вона не може виховати учнів розумним чином”, – написав інший.

Третій припустив, що школа порушує закон: “Учні можуть подати заяву про порушення кримінальної справи через псування їхньої приватної власності”.

“Спочатку вони сказали учням робити уроки на своїх телефонах, а тепер забороняють їх”, – прокоментував один із користувачів, згадуючи часи пандемії COVID-19, коли навчання вимушено проходило онлайн.

Місцеві чиновники освіти були змушені втрутитися у ситуацію. Співробітник місцевого бюро освіти повідомив Jimu News, що вони “розкритикували та просвітили” вчителі.

“Школа не може псувати речі учнів навіть із дозволу батьків”, – сказав журналістам співробітник освітньої галузі.