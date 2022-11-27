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У Китаї розпочалися масові протести проти обмежень, запроваджених на тлі спалаху COVID-19

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Китаї розпочалися масові протести проти обмежень, запроваджених на тлі спалаху COVID-19

Так, в Урумчі люди вийшли на вулиці після пожежі, що сталася у багатоповерховому будинку 23 листопада. У вогні загинули 44 людини, включаючи дитину. Вони не змогли врятуватися, оскільки двері палаючої будівлі були зачинені зовні через ковідні обмеження.

У китайському місті Гуанчжоу у південній провінції Гуандун почали будувати карантинний центр «Наньша» на 80 000 ліжок. Після цього в місті почалися хвилювання та зіткнення протестувальників із поліцією.

Люди вимагають зупинити будівництво нових карантинних центрів та відкрити магазини, школи та ресторани.

Також маніфестації пройшли 23 листопада в Чженчжоу, місті в центральній частині Китаю, де влада закрила на карантин кілька районів через спалах коронавірусу. Мешканцям було заборонено залишати житло без негативного тесту на COVID-19.

У відповідь на протести влада вводить у міста техніку та військових. Поліція заарештовує особливо активних демонстрантів.

Тим часом у Китаї вже кілька днів продовжує стрімко зростати кількість хворих на коронавірус: тільки за минулу добу було виявлено понад 35 000 нових випадків.

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