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КИТАЙ

У Китаї заборонили роботу іноземних кріптовалютних бірж

У Народному банку КНР заявили, що уряд «рішуче припинить спекуляцію віртуальною валютою»

Євгеній Подольський

Народний банк Китаю оголосив, що всі послуги організацій, пов’язані з цифровою валютою, розглядаються як незаконні. Регулятор також наклав заборону на роботу іноземних кріптовалютних бірж в країні. За повідомленням фінрегулятора КНР, усі послуги, пов’язані з цифровою валютою, розглядаються як незаконні.

«Фінансові і небанківські організації не можуть надавати послуги по діям і операціям, що з віртуальними валютами», – наводить CNBC переклад повідомлення Китайського центробанку. Регулятор також зазначив, що закордонні кріптовалютні біржі, які надають послуги мешканцям Китаю через інтернет, ведуть «незаконну фінансову діяльність».

Повідомлення регулятора поширили десять державних відомств Китаю, всі вони оголосили про намір обмежувати торгівлю криптовалютою, передає Reuters. Народний банк Китаю додав, що уряд «рішуче припинить спекуляцію віртуальною валютою», щоб «захистити власність населення і забезпечити економічний, фінансовий та соціальний порядок».

Влада Китаю посилили регулювання ринку криптовалюти в червні, зажадавши від організацій строго виконувати вимоги по обмеженню ризиків, пов’язаних з біткоїном. Перед цим влада провінції Сичуань заборонили подачу електроенергії майнінговим компаніям. Жорсткість проходить на тлі планів Китаю запустити цифровий юань.

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