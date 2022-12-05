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Північна Корея вирішила припустити себе російських туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Північна Корея вирішила припустити себе російських туристів

Найзакритіша країна світу може незабаром знову відкритися для російських туристів. Йдеться, звичайно, про Північну Корею. Принаймні, за офіційними даними агентства з туризму Приморського краю, влада регіону та влада Північної Кореї розробляють угоду про співпрацю у сфері туризму. А значить, кордони між РФ і КНР будуть знову відкриті.

Зазначимо, що до пандемії ковіда російські туристи, які бажають відвідати цю екзотичну країну, принаймні жителі Владивостока могли приїхати до КНДР лише у складі туристичної групи, оскільки самостійне відвідування країни неможливе. Поїздки організовували російські турфірми, які отримували акредитацію до МЗС КНДР. Проте з 2020 року країна «закрилася на ковід» і поки що не відкрилася знову. Рейси між Владивостоком та Пхеньяном також зупинено.

Згідно з інформацією агентства з туризму Приморського краю, угода передбачає «обмін інформацією про існуючі туристичні маршрути, розробку нових, взаємодію у розвитку туристичної інфраструктури, організацію заходів у сфері туризму, у тому числі галузевих виставок та конференцій, а також інші напрями співробітництва у сфері туризму». Відомство планує підписати угоду із департаментом зовнішніх справ Генерального управління з туризму КНДР. Дата можливого підписання не уточнюється.

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