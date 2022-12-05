Північна Корея вирішила припустити себе російських туристів

Найзакритіша країна світу може незабаром знову відкритися для російських туристів. Йдеться, звичайно, про Північну Корею. Принаймні, за офіційними даними агентства з туризму Приморського краю, влада регіону та влада Північної Кореї розробляють угоду про співпрацю у сфері туризму. А значить, кордони між РФ і КНР будуть знову відкриті.

Зазначимо, що до пандемії ковіда російські туристи, які бажають відвідати цю екзотичну країну, принаймні жителі Владивостока могли приїхати до КНДР лише у складі туристичної групи, оскільки самостійне відвідування країни неможливе. Поїздки організовували російські турфірми, які отримували акредитацію до МЗС КНДР. Проте з 2020 року країна «закрилася на ковід» і поки що не відкрилася знову. Рейси між Владивостоком та Пхеньяном також зупинено.

Згідно з інформацією агентства з туризму Приморського краю, угода передбачає «обмін інформацією про існуючі туристичні маршрути, розробку нових, взаємодію у розвитку туристичної інфраструктури, організацію заходів у сфері туризму, у тому числі галузевих виставок та конференцій, а також інші напрями співробітництва у сфері туризму». Відомство планує підписати угоду із департаментом зовнішніх справ Генерального управління з туризму КНДР. Дата можливого підписання не уточнюється.