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КИТАЙ

В КНР запретили работу иностранным криптобиржам

У Народному банку КНР заявили, що уряд «рішуче припинить спекуляцію віртуальною валютою»

Евгений Подольский

Народный банк Китая объявил, что все услуги организаций, связанные с цифровой валютой, рассматриваются как незаконные. Регулятор также наложил запрет на работу иностранных криптовалютных бирж в стране. По сообщению финрегулятора регулятора КНР, все услуги, связанные с цифровой валютой, рассматриваются как незаконные.

«Финансовые и небанковские организации не могут оказывать услуги по действиям и операциям, связанным с виртуальными валютами»,— приводит CNBC перевод сообщения Китайского центробанка. Регулятор также отметил, что зарубежные криптовалютные биржи, оказывающие услуги жителям Китая через интернет, ведут «незаконную финансовую деятельность».

Сообщение регулятора распространили десять государственных ведомств Китая, все они объявили о намерении ограничивать торговлю криптовалютой, передает Reuters. Народный банк Китая добавил, что правительство «решительно пресечет спекуляцию виртуальной валютой», чтобы «защитить собственность населения и обеспечить экономический, финансовый и социальный порядок».

Власти Китая ужесточили регулирование рынка криптовалюты в июне, потребовав от организаций строго исполнять требования по ограничению рисков, связанных с биткойнами. Перед этим власти провинции Сычуань запретили подачу электроэнергии майнинговым компаниям. Ужесточение проходит на фоне планов Китая запустить цифровой юань.

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