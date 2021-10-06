Тайвань: Китай буде готовий до повномасштабного вторгнення до 2025 року

Військова напруженість у відносинах з Китаєм знаходиться на найсерйознішою позначці за більш ніж 40 років, заявив міністр оборони Тайваню після того, як за останні дні рекордна кількість китайських військових літаків пролетіло через зону протиповітряної оборони острова, повідомляє Reuters.

Між Тайбеем і Пекіном, який вважає острів своєю територією, загострилася напруженість.

За чотири дні, що минули з минулої п’ятниці, Тайвань повідомив про проліт майже 150 китайських літаків.

Виступаючи перед законодавцями, міністр оборони Тайваню Чиу Куо Чен сказав, що ситуація є “найсерйознішою” за більш ніж 40 років його служби в армії.

Він виступав перед парламентським комітетом, обговорюючи спеціальні військові витрати в розмірі 8,6 млрд. Доларів на зброю вітчизняного виробництва, включаючи ракети і військові кораблі.

Китай заявив, що Тайвань може бути взятий силою в разі необхідності, а Тайбей заявив, що захищатиме свою свободу і демократію.

За словами Чиу, Китай вже має потенціал для вторгнення на Тайвань і буде готовий до повномасштабного вторгнення до 2025 року, повідомляє BNR.

Президент США Джо Байден, тим часом, заявив, що він говорив зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном про Тайвань, і вони домовилися дотримуватися “Тайванської угоду”.

Байден, очевидно, мав на увазі давню політику Вашингтона, який офіційно визнає Пекін, а не Тайбей, і Закон про відносини з Тайванем, в якому чітко сказано, що рішення США мати дипломатичні відносини з Пекіном, а не з Тайванем, було прийнято з-за очікування, що майбутнє острова буде вирішено мирним шляхом.

Після коментарів Байдена Тайвань був проінформований про те, що політика США стосовно нього не змінилася.